Irak sınır kapılarını yaya geçişine kapattı

Irak Gümrükler Heyeti Sözcüsü Aladdin el-Kaysi, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısında ticari geçişlerin normal şekilde devam ettiğini ancak İran'da başlayan gösteriler nedeniyle Tahran yönetiminin talebiyle, Irak'tan İran'a yaya geçişlerinin güneydeki Şelemçe ve doğudaki Eş-Şib Sınır Kapısı'dan tek taraflı durdurulduğunu söyledi.





sol.org.tr'de yer alan ve Irak'ın resmi haber ajansı INA'da daha önce yer alan haberde, Basra vilayetinde hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilerin, Şelemçe Gümrük Kapısı'na açılan ana yolu trafiğe kapattığı belirtilmişti.





Yerel medyadaki haberlere göre, Irak'ın ihracat ve ithalatı için büyük önem taşıyan Basra'daki Um Kasr Limanı'na açılan yolları dünden bu yana kapatan göstericiler, bölgedeki eylemlerine son verdi.