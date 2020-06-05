Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta ikinci Koronavirüs dalgası yaşanıyor /05 Haziran 2020 23:46

Irak'ta ikinci Koronavirüs dalgası yaşanıyor

Ülkede salgının başladığı günden itibaren en yüksek vaka sayısının görüldüğü ifade edildi. Virüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği Irak’ta, toplam can kaybı 285 oldu.

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Türkiye’nin sınır komşusu Irak’ta korona salgınında ikinci dalga şoku yaşanıyor. Irak’ta salgının başladığı günden bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü.  

Irak’ta son 24 saatte 1006 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgının görüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. 

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde son bir günde 1006 kişi daha Kovid-19’a yakalandı. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 846’ya yükseldi. 

14 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ 

Virüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği Irak’ta, toplam can kaybı 285 oldu. 

Irak’ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 1000’in üzerinde yeni vaka tespit ediliyor. 
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