Samanyolu Haber /Politika / Kaftancıoğlu'ndan Berberoğlu açıklaması: Karar acı gerçekliğini değiştirmiyor /05 Haziran 2020 23:30

Kaftancıoğlu'ndan Berberoğlu açıklaması: Karar acı gerçekliğini değiştirmiyor

Milletvekilliği düşürülerek gözaltına alınan daha sonra ise Koronavirüs tedbirleri kapsamında hakkında tahliye kararı verilen Enis Berberoğlu ile ilgili bir açıklama da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki tahliye kararıyla ilgili "Halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Çağlayan'da yer alan İstanbul Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanamıştı. Mahkemedeki işlemlerin ardından Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, bugün akşam saatlerinde Koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi.

Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ve 24 saat içerisinde tahliye edilmesi sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. İl Başkanı Kaftancıoğlu, yapmış olduğu paylaşımda haksız ve hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiğini belirtti. Halk iradesinin gasp edilemeyeceğinin altını çizen Kaftancıoğlu, paylaşımında "İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Temmuz'a kadar tahliye edilmiş olması, haksız hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiği, halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.
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