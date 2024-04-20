Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta, İran'a yakınlığı ile bilinen bir askeri üsse saldırı düzenlendi /20 Nisan 2024 15:33

Irak'ta, İran'a yakınlığı ile bilinen bir askeri üsse saldırı düzenlendi

İran'a yakın silahlı gruplardan oluşam PMF, Iraklı yetkililer tarafından resmi bir güvenlik gücü olarak tanındıan

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PMF komutanı bunun bir saldırı olduğunu söylerken, ordu incelemenin sürdüğünü ve saldırı sırasında havada savaş uçağı bulunmadığını duyurdu

Irak'ta bir askeri üste meydana gelen büyük patlamada İran destekli grupların oluşturduğu çatı kuruluşun bir üyesi hayatını kaybetti.

Çatı kuruluşun komutanı bunun bir saldırı olduğunu söylerken, ordu incelemenin sürdüğünü ve saldırı sırasında havada savaş uçağı bulunmadığını duyurdu.

İki güvenlik kaynağı daha önce, Bağdat'ın yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Kalso askeri üssünde Irak Halk Seferberlik Güçleri'nden (PMF) bir üyenin ölümüne ve sekiz kişinin de yaralanmasına yol açan patlamaya hava saldırısının neden olduğunu söylemişti.

PMF yaptığı açıklamada, genelkurmay başkanı Abdülaziz el Muhammedavi'nin bölgeyi ziyaret ettiğini ve "saldırıya uğrayan yerde bulunan soruşturma komitelerinin ayrıntılarını incelediğini" söyledi.

Irak ordusu, patlamanın yerel saatla cumartesi 01:00'de meydana geldiğini ve teknik bir komitenin üsteki patlama ve yangının nedenini araştırdığını söyledi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Hava savunma komuta raporu, teknik çalışmalar ve radar tespiti yoluyla patlama öncesinde ve sırasında Babil hava sahasında herhangi bir insansız hava aracı veya savaş uçağının bulunmadığını doğruladı." ifadesine yer verildi.

PMF, Irak'taki İslami Direniş bayrağı altında faaliyet gösteren, bölgedeki ABD birliklerine saldıran ve Gazze savaşının patlak vermesinden bu yana Filistinlilere destek ilan ederek İsrail'i hedef alan İran destekli grupları içeriyor.

Suriye ve Irak'taki ABD kuvvetlerine yönelik saldırılar, Ürdün'de bir insansız hava aracı saldırısının üç ABD askerini öldürmesi sonrası ABD'nin Irak ve Suriye'de ağır hava saldırılarına yol açmasının ardından şubat ayı başlarında durduruldu.

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı, cumartesi günü erken saatlerde sosyal medya hesabından, ABD'nin Irak'ta hava saldırıları düzenlediği yönündeki raporları yalanladı.

PMF, çoğu İran'a yakın olan ve daha sonra Iraklı yetkililer tarafından resmi bir güvenlik gücü olarak tanınan silahlı gruplardan oluşan bir çatı organizasyon olarak faaliyet gösteriyor.
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