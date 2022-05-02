Irak'ta kum fırtınası: Çok sayıda kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Irak'ın batı ve güney illeri olmak üzere çok sayıda bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük şehrinde çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği açıklandı.





Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, şehrin yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği duyuruldu.





Şehir merkezi ve civardaki köylerden 50 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan açıklamada, bunların büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı, tıbbi müdahalenin ardından da taburcu edildiği kaydedildi.