Irak'ta ölü sayısı artıyor

Irak İnsan Hakları Komisyonu, ülkede Salı gününden beri devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin Cumartesi günü başkent Bağdat'ta Filistin Caddesi civarında 200 kişilik protestocu grubu dağıtmak için ateş açması sonucu yaşamını yitiren dört kişinin de bu rakama dahil olduğu bildirildi.





Bağdat'ta iki gündür süren sokağa çıkma yasağı Cumartesi sabahı sona erdi. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine tepki olarak ülkenin pek çok kentinde başlayan kitlesel gösterilerde şu ana kadar yüzlerce kişi gözaltına alındı.





Öte yandan Irak televizyonu NRT ve Suudi Arabistan televizyonu Al Arabiya Bağdat ofislerinin Cumartesi gecesi silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Çalışanlarının darp edildiğini açıklayan NRT, başka medya kuruluşlarının da saldırıya uğradığını belirtti. Al Arabiya çalışanlarından da yaralananlar olduğu ve televizyon yayın ekipmanlarının da saldırıda zarar gördüğü kaydedildi.





Hükümet zor durumda





Geçtiğimiz Salı günü yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle Bağdat'ta başlayan protestolar, daha sonra Şii nüfusun yoğunlukta olduğu güney kentlerine yayılmıştı.





Başbakan Adil Abdulmehdi Cuma günü yaptığı açıklamada Irak halkının "haklı taleplerine" cevap vereceğini belirtmiş ve Iraklılardan normal hayatlarına dönmelerini istemişti. Abdulmehdi diğer yandan devletin "sihirli bir çözüme" sahip olmadığını kaydetmişti.





Ancak meclisteki en büyük bloğun lideri olan Şii din adamı Mukteda es Sadr Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümeti istifaya ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde erken seçime gitmeye çağırdı.





Eski başbakan ve parlamentodaki Nasr Koalisyonu lideri Haydar İbadi de olayların önüne geçmek için erken seçime gidilmesini talep ediyor.