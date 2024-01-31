Samanyolu Haber /Dünya / “İran’a yapılacak saldırı süratle karşılık görecek” /31 Ocak 2024 08:48

“İran’a yapılacak saldırı süratle karşılık görecek”

İran’ın Birleşmiş Milletler temsilcisi İran’a, ülke dışındaki İranlılar’a ya da ülkenin çıkarlarına yönelik bir saldırının hızlı bir şekilde karşılık göreceğini belirtti.

SHABER3.COM

İran’ın BM temsilcisi Amir Saeid Iravani’nin bu açıklaması devlet medyasında yayınlandı.

Iravani, Tahran’ın toprağına, çıkarlarına ya da ülke dışındaki vatandaşlarına yönelik saldırıya süratle yanıt vereceğini belirtti.

Açıklama Ürdün’de üç Amerikan askerinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası bölgede artan gerilimi daha da arttırabilir.

ABD saldırıdan İran’ın desteklediği grupları sorumlu tutuyor.

Bu açıklama öncesinde Başkan Biden Ürdün’deki saldırıya nasıl bir karşılık verileceğine dair kararını verdiğini belirtti ama bu karşılığın nasıl olacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Biden, bölgedeki savaşın yayılmasını istemediğinin mesajını da verdi.

Ürdün’deki üste ABD askerlerinin hedef alındığı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda yaklaşık 40 asker de yaralanmıştı.

Olay, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim’den bu yana Amerikan askerlerinin yaşamını yitirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

İsrail-Hamas savaşının başladığı günden bu yana Ortadoğu’da ABD askerlerinin hedef alındığı 170’den fazla saldırı düzenlendi.

Özellikle Cumhuriyetçiler Biden’a sert bir karşılık vermesi çağrısında bulunuyor.

Bazı Cumhuriyetçiler doğrudan İran’ın hedef alınmasını istiyor.

Biden ve Savunma Bakanı Austin, ABD’nin kendisinin seçeceği bir yerde ve zamanda saldırıya karşılık vereceğini belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:04:29