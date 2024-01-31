“İran’a yapılacak saldırı süratle karşılık görecek”

İran’ın BM temsilcisi Amir Saeid Iravani’nin bu açıklaması devlet medyasında yayınlandı.



Iravani, Tahran’ın toprağına, çıkarlarına ya da ülke dışındaki vatandaşlarına yönelik saldırıya süratle yanıt vereceğini belirtti.



Açıklama Ürdün’de üç Amerikan askerinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası bölgede artan gerilimi daha da arttırabilir.



ABD saldırıdan İran’ın desteklediği grupları sorumlu tutuyor.



Bu açıklama öncesinde Başkan Biden Ürdün’deki saldırıya nasıl bir karşılık verileceğine dair kararını verdiğini belirtti ama bu karşılığın nasıl olacağı konusunda ayrıntı vermedi.



Biden, bölgedeki savaşın yayılmasını istemediğinin mesajını da verdi.



Ürdün’deki üste ABD askerlerinin hedef alındığı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda yaklaşık 40 asker de yaralanmıştı.



Olay, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim’den bu yana Amerikan askerlerinin yaşamını yitirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.



İsrail-Hamas savaşının başladığı günden bu yana Ortadoğu’da ABD askerlerinin hedef alındığı 170’den fazla saldırı düzenlendi.



Özellikle Cumhuriyetçiler Biden’a sert bir karşılık vermesi çağrısında bulunuyor.



Bazı Cumhuriyetçiler doğrudan İran’ın hedef alınmasını istiyor.



Biden ve Savunma Bakanı Austin, ABD’nin kendisinin seçeceği bir yerde ve zamanda saldırıya karşılık vereceğini belirtiyor.