Yaklaşık 27 bin kişinin öldürüldüğü Gazze, enkaz yığınına döndü

Gazze genelinde yerleşim yerleri, dükkanlarla dolu olan caddeler enkaz yığınına dönüşmüş durumda.



Üniversiteler yok olurken tarım alanları kullanılamaz hale geldi.



Binlerce kişinin evsiz kalması nedeniyle bölgenin güneyinde çadır kentler ortaya çıkmış durumda.



Gazze’de nüfusun yüzde 80’i, 1,7 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.



Birleşmiş Milletler’e göre bu sayının yaklaşık yarısı bölgenin güneyini doldurmuş durumda.



New York Üniversitesi’inden Corey Scher ve Oregon Üniversitesi’nden Jamon Van Den Hoek’in çeşitli tarihlerdeki uydu verilerine dayandırdığı ve BBC’nin de teyit ettiği analizde Gazze’de 144 bin ile 175 bin yapı ya yıkıldı ya da zarar gördü.



Bu Gazze’deki yapıların yüzde 50’si ile yüzde 61’i arasında bir orana denk geliyor.



Bölgenin güneyinde İsrail’in son haftalarda özellikle sert vurduğu Han Yunus’ta 38 binden fazla bina ya yıkıldı ya da zarar gördü.



Sadece son iki haftada yıkılan ya da zarar gören bina sayısı 1500’den fazla.



Bölgede yaşayan 20 yaşındaki Rawan Qaddah, İsrail güçlerinin özellikle Han Yunus’ta sivillerin yaşadığı binaları hedef aldığını belirtti.



Qaddah ailesiyle temas kuramıyor.



Uydu verileri bölgedeki tarım alanlarının da oldukça zarar gördüğünü ortaya koyuyor.



Gazze, İsrail-Hamas savaşından önce de ithal ürünlere önemli oranda bağımlı olsa da gıdanın önemli bir bölümü de bölgede yetiştirilen ürünlerden geliyordu.



Yardım kuruluşları Gazze nüfusunun yarısının açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.



Bölgedeki tarımın önemli bir bölümünün yapıldığı Gazze’nin kuzeyi ve merkezindeki tarım alanları İsrail askerlerinin geçici savunma yapıları inşa ettiği yerlere dönüşmüş durumda.



Gazze’deki bir diğer önemli değişim de çadır kentlerle geçici yapıların varlığı.



Evlerinden olanlar buralarda yaşıyor.



500 futbol sahasına eşit bir alanda çadır kentler dikkat çekiyor.



Son verilere göre Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı yaklaşık 27 bin.