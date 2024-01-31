Samanyolu Haber /Dünya / CIA Başkanı: Ukrayna savaşı Putin’i yıpratmaya başladı /31 Ocak 2024 08:59

CIA Başkanı: Ukrayna savaşı Putin’i yıpratmaya başladı

CIA Başkanı Bill Burns Ukrayna’nın 2024’te Rusya’yla savaşta muhtemelen zor bir yıl geçireceğini belirtmekle birlikte savaşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yıpratmaya başladığını söyledi.

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Burns, Foreign Affairs-Dış İlişkiler dergisinin internet sayfasında kaleme aldığı yazısında Kiev’e Amerikan yardımını kesmenin tarihi boyutları olacak bir hata olacağını kaydetti.

CIA Başkanı, Ukrayna’nın savaşı cephenin arka taraflarına taşıyarak Rusya için daha zararlı hale getirebileceğini de kaydetti.

Bill Burns, Çin’in Amerika’nın Ukrayna’ya desteğinin azaldığını görmesi halinde Pekin’in Tayvan’a karşı daha saldırgan bir duruş sergileyebileceğini vurguladı.

Kongre’de bazı Cumhuriyetçiler Amerika’nın Ukrayna’ya desteğe devam etmesine karşı çıkmasa da partinin aşırı sağ kanadında yer alan isimler Kiev ve İsrail’e yapılacak desteği göçmenlik politikasındaki değişikliğe bağlamış durumda.

Kongre Rusya’nın Ukrayna işgaline başladığı Şubat 2022’den bu yana Ukrayna için 110 milyar dolar onayladı.

Ancak Ocak 2023’te Cumhuriyetçiler’in Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçirmesinin ardından Ukrayna için yeni bir kaynak kabul edilmedi.

Biden şu sıralar Kongre’den Ukrayna için 60 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasını istiyor. Ancak Cumhuriyetçiler’in konuyu sınırdaki sığınmacı akınına bağlaması nedeniyle bu konuda henüz bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

Yazısında Putin’in nükleer silah kullanma tehdidinde bulunabileceğini de belirten Burns, risk arttıran faktörleri dışlamanın saçma olacağını ama onlardan gereksiz şekilde korkmanın da aynı oranda saçma olacağını kaydetti.
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