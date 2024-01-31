Irak’taki İran bağlantılı örgütten, ABD askerlerine saldırı açıklaması

Irak’taki Kataib Hizbullah örgütünün liderlerinden General Ebu Hüseyin El Hamidavi Salı günü örgütün Telegram kanalından paylaşılan yazılı açıklamada, “İşgal güçlerine karşı askeri operasyonları ve güvenlik operasyonlarını Irak hükümetinin mahcubiyetini engellemek amacıyla askıya aldığımızı açıklarken, Gazze’deki halkımızı başka yöntemlerle savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Suriye-Ürdün sınırındaki Kule-22 adını taşıyan askeri üsse insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda üç ABD askeri hayatını kaybetmiş; Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında saldırının Kataib Hizbullah’ın izlerini taşıdığını belirtmişti. Ancak bu konuda henüz nihai bir sonuca varılmış değil.



Pentagon ise örgütten yapılan açıklama konusunda yorum yapmamayı tercih etti. Pentagon sözcüsü Pat Ryder, bu konuda söze değil somut adımlara bakacaklarını söylemekle yetindi.



28 Ocak’ta 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıdan bu yana bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik üç saldırının daha olduğunu söyleyen Pentagon sözcüsü, “İranlı vekil gruplarını saldırılarını durdurma çağrısı konusunda daha açık olamazdık. Bu saldırıları durdurmadılar ve bu nedenle kendi seçtiğimiz bir zaman ve şekilde karşılık vereceğiz” dedi.



Kataib Hizbullah nasıl bir örgüt?



Kataib Hizbullah, Irak’ta İslami Direniş adlı grubun en güçlü kollarından biri.



İslami Direniş, Gazze’de savaşın başladığı Ekim ayından bu yana Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik 160’tan fazla saldırıyı üstlenen silahlı Şii grupların çatı örgütü konumunda.



Irak Başbakanı Muhammed Şia El Sudani’nin dışişleri danışmanı Farhad Alaadin Kataib Hizbullah’ın bu kararının Irak Başbakanı’nın Ürdün’deki saldırının ardından yeni bir tırmanmayı önlemeye yönelik yoğun çabalarının ardına rastladığını söyledi.



ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgalinin ardından kurulan Kataib Hizbullah, İran’a en yakın Iraklı elit silahlı gruplardan biri.



İran Iraklı grupların saldırılarında rolü olduğunu reddederek “İran’ın Direniş Ekseni’ndeki tüm üyelerin operasyonlarını kendilerinin planladığını ve uyguladığını” iddia ediyor.



Batılı ve Iraklı yetkililere göre Irak hükümeti, ABD güçlerini hedef alan milis gruplar tarafından doğrudan olmasa da, İran’a yakın silahlı gruplar ve partiler tarafından destekleniyor.