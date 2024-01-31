Almanya kemer sıkabilir mi?

2,4 trilyon eurodan fazla borç





Yüksek yatırım ihtiyacı

Almanya'da altyapının büyük bölümü yıpranmış ve bozulmuş durumda. Yollar, köprüler, demiryolu ağının yanı sıra okullar ve üniversiteler gibi eğitim kurumlarının binaları da harap vaziyette. Dijitalleşme için de yatırıma ihtiyaç var. Bu alanda Almanya, uluslararası karşılaştırmalarda her geçen gün geriye düşüyor.

Doğal gaz, petrol ve kömüre zorlu veda





2025 yılında genel seçim yapılacak





Alman ekonomisi resesyonda





Mültecilerden tasarruf etmek isteyen sadece AfD değil

Federal Meclis'teki ana muhalefet grubu olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri de sosyal yardımlarda kesintiye gidilmesini istiyor. CDU/CSU, hem yılda 44 milyar euroya mal olan vatandaşlık ödeneğini hem de mültecilere yönelik harcamaları hedef alıyor.

Kalkınma yardımı için daha az para





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