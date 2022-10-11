İran’dan, efsane futbolcusu Ali Daei’ye şok yaptırım

İran’ın efsane futbolcusu Ali Daei, ülkesindeki hükümet protestolarına destek veren açıklamalarda bulununca pasaportuna el konuldu. İran basınında çıkan haberlere göre, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası İran’da patlak veren olayların bastırılma şeklini eleştiren Ali Daei’ye yaptırım uygulandı.





22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsü yasağına uymadığı için tutuklandıktan 3 gün sonra gözaltında hayatını kaybetmişti. 16 Eylül’de duyurulan ölüm haberi sonrası ülkede başlayan protestolar, birçok sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. İran’ın efsane futbolcusu Ali Daei, 27 Eylül’de İran hükümetini “baskı, şiddet ve tutuklamalar yerine İran halkının sorunlarını çözmeye” davet etti.





İLK KEZ RONALDO GEÇTİ

Reformcu gazete Hammihan, “Ali Daei’nin pasaportuna el konulması, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası Instagram’da yazdıklarından kaynaklanıyor.” bilgisini verdi. “Shahriar” (Farsça kral) lakaplı eski forvet, Cristiano Ronaldo Eylül 2021’de onu geçene kadar 109 golle en çok milli takımla gol atan futbolcu rekorunu elinde tuttu.





52 yaşındaki Daei, Bundesliga’da Arminia Bielefeld, Bayern Münih ve Hertha Berlin takımlarında forma giydi ve İran’ın Avrupa’da mücadele eden ilk oyuncularından biriydi.



