İran’dan, efsane futbolcusu Ali Daei’ye şok yaptırım

İran’ın efsane futbolcusu Ali Daei, ülkesindeki hükümet protestolarına destek veren açıklamalarda bulununca pasaportuna el konuldu. İran basınında çıkan haberlere göre, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası İran’da patlak veren olayların bastırılma şeklini eleştiren Ali Daei’ye yaptırım uygulandı.
22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsü yasağına uymadığı için tutuklandıktan 3 gün sonra gözaltında hayatını kaybetmişti. 16 Eylül’de duyurulan ölüm haberi sonrası ülkede başlayan protestolar, birçok sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. İran’ın efsane futbolcusu Ali Daei, 27 Eylül’de İran hükümetini “baskı, şiddet ve tutuklamalar yerine İran halkının sorunlarını çözmeye” davet etti.
İLK KEZ RONALDO GEÇTİ
Reformcu gazete Hammihan, “Ali Daei’nin pasaportuna el konulması, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası Instagram’da yazdıklarından kaynaklanıyor.” bilgisini verdi. “Shahriar” (Farsça kral) lakaplı eski forvet, Cristiano Ronaldo Eylül 2021’de onu geçene kadar 109 golle en çok milli takımla gol atan futbolcu rekorunu elinde tuttu.
52 yaşındaki Daei, Bundesliga’da Arminia Bielefeld, Bayern Münih ve Hertha Berlin takımlarında forma giydi ve İran’ın Avrupa’da mücadele eden ilk oyuncularından biriydi.
Alman ekibi Hertha Berlin, geçtiğimiz pazar yaptığı paylaşımda, “İran’daki mevcut duruma bakaraken dehşete düştüklerini” belirten ifadeler kullandı ve “Eski oyuncumuz Ali Daei’nin kadın hakları savunucusu olduğu için ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor” denildi.
“HER ZAMAN DOĞRULARI SÖYLÜYOR”
Daei’nin kardeşi Mohammad, spor sitesi Varzesh3’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ali tüm hayatını İran bayrağını yükseltmek için harcadı. Ülkeyi ve insanlarını seviyor ve her zaman doğruları söylüyor. Ali’nin başına gelenler üzücü.”
Bazı İranlı sporcuların yanı sıra aktörler ve film yapımcıları da gösterilerin arkasında durarak yetkililerden halkın taleplerini dinlemelerini istedi.
ŞARKICILAR, AKTRİSLER VE FİLM YAPIMCILARI…
İran’daki yerel medya, Bayern Münih’in eski orta saha oyuncusu Ali Karimi’nin protestolara destek verdiği nedeniyle kovuşturmayla karşı karşıya olduğunu yazdı. ILNA haber ajansına göre, şarkıcı Homayoun Shajjarian ve eşi aktris Sahar Dolatshahi’nin yanı sıra film yapımcısı Mehran Modiri’nin de pasaportlarına el konuldu.
İranlı yetkililer 30 Eylül’de, protestolara destek verdiği için eski futbolcu Hossein Mahini’yi “isyanları teşvik etmekle” suçlayarak tutukladı. Geçen hafta kefaletle serbest bırakıldı.