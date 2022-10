Meksika-Türkiye hattına operasyon: 1.5 ton marihuana ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Ekim'de gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin de destek verdiği baskınla sonuçlanan süreç, uyuşturucu tacirlerinin Beylikdüzü'nde liman bölgesinde uyuşturucu sevkiyatı hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine 2 ay önce başladı.





Ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye aldı. Araştırmalarda şüphelilerin Meksika'dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı beklediği anlaşıldı. Şüphelileri an be an takip eden polis, uyuşturucunun yüklendiği gemiyi de belirledi. Tespit edilen gemi, Ambarlı Liman bölgesine yaklaşınca, operasyon için hazırlıklar başladı.





EŞ ZAMANLI BASKIN Zehir tacirleri uyuşturucu zulalanmış konteyneri bir TIR'a yükleyince İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alınarak operasyon startı verildi. TIR, narkotik ekiplerince durdurulurken, farklı noktalarda eş zamanlı olarak düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı. TIR'a yüklü konteyneri açan polis, kumaş toplarıyla karşılaştı. Bunun üzerine narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpek devreye girdi.