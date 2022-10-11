Samanyolu Haber /Gündem / Meksika-Türkiye hattına operasyon: 1.5 ton marihuana ele geçirildi /11 Ekim 2022 12:16

Meksika-Türkiye hattına operasyon: 1.5 ton marihuana ele geçirildi

İstanbul’da, Meksika’dan gemiyle getirilen bir konteynerde, kumaş ruloları içine zulalanmış 1 buçuk ton marihuana ele geçirildi. Gemiden TIR’a yüklenen konteynerde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Ekim'de gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin de destek verdiği baskınla sonuçlanan süreç, uyuşturucu tacirlerinin Beylikdüzü'nde liman bölgesinde uyuşturucu sevkiyatı hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine 2 ay önce başladı.

Ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye aldı.  Araştırmalarda şüphelilerin Meksika'dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı beklediği anlaşıldı. Şüphelileri an be an takip eden polis, uyuşturucunun yüklendiği gemiyi de belirledi. Tespit edilen gemi, Ambarlı Liman bölgesine yaklaşınca, operasyon için hazırlıklar başladı.

EŞ ZAMANLI BASKIN
Zehir tacirleri uyuşturucu zulalanmış konteyneri bir TIR'a yükleyince İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alınarak operasyon startı verildi. TIR, narkotik ekiplerince durdurulurken, farklı noktalarda eş zamanlı olarak düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı. TIR'a yüklü konteyneri açan polis, kumaş toplarıyla karşılaştı. Bunun üzerine narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpek devreye girdi.

KUMAŞ RULOLARINDAN MARİHUANA ÇIKTI
Dedektör köpeğin tepki verdiği kumaş ruloları açıldı. Polis bir kaç metrelik kumaşı açınca ruloların alt bölmesinde uyuşturucu sarılı olduğu belirlendi. Narkotik birimleri uyuşturucu bulununca, 155 kumaş topunu daha açtı. Hemen her kumaş rulosundan uyuşturucu çıktığı belirtilirken  1 ton 580 kilo 640 gram Marihuana ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüpheliler H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. emniyete götürüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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