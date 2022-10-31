Samanyolu Haber /Dünya / İran ile Almanya arasında 'Devrim Muhafızları Ordusu' gerilimi /31 Ekim 2022 21:41

İran ile Almanya arasında 'Devrim Muhafızları Ordusu' gerilimi

Son dönemde yaşanan bazı olayların ardından Berlin yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine ekleme niyeti olduğu iddiasına İran cephesinden cevap geldi.

SHABER3.COM

İran'da yaşanan protestolar sürerken, Devrim Muhafızları Ordusu üzerinden ise Almanya ile yeni bir gerilim yaşandığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Nasır Kenani, "Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine eklemek yasa dışıdır" dedi.

Kenani, Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak sınıflandırmayı değerlendirdiklerini belirten Almanya'nın açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Böyle bir adım atılması halinde Batı’nın, İran halkı ve yönetimine yönelik yanlış yaklaşımlarını devam ettirdiğini göstermiş olacak. Devrim Muhafızları Ordusu İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi askeri kurumudur. Bu orduyu terör listesine eklemek yasa dışıdır."

Kenani, İran'ın, Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah tedarik ettiği yönündeki iddiaları reddetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran ile Almanya arasında 'Devrim Muhafızları Ordusu'... Sonraki Haber >>

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:49:16