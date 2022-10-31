İran ile Almanya arasında 'Devrim Muhafızları Ordusu' gerilimi

İran'da yaşanan protestolar sürerken, Devrim Muhafızları Ordusu üzerinden ise Almanya ile yeni bir gerilim yaşandığı aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Nasır Kenani, "Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine eklemek yasa dışıdır" dedi.Kenani, Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak sınıflandırmayı değerlendirdiklerini belirten Almanya'nın açıklamaları hakkında şunları söyledi:"Böyle bir adım atılması halinde Batı’nın, İran halkı ve yönetimine yönelik yanlış yaklaşımlarını devam ettirdiğini göstermiş olacak. Devrim Muhafızları Ordusu İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi askeri kurumudur. Bu orduyu terör listesine eklemek yasa dışıdır."Kenani, İran'ın, Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah tedarik ettiği yönündeki iddiaları reddetti.