ABD cephesinden Türkiye ile ilgili yeni F16 açıklaması

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi sonrasında Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasıyla birlikte Washington ile Ankara arasında bu kez de F-16 pazarlığı başlamıştı.





Bu konuda bir açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks'in ABD'nin Türkiye'ye F-16 satımı konusunda, "Kongre ve Komite, tüm silah konularını insan hakları, bölgesel istikrar ve ABD ulusal çıkarlarını dikkate alarak gözden geçirdi ve incelemeye devam ediyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine konuştu. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine konuştu.





"F-16 KONUSU ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"



Meeks, Türkiye'ye tedarik edilmesi beklenen F-16 savaş uçakları ve modernizasyon konusu hakkında "Kongre ve Komite, tüm silah konularını insan hakları, bölgesel istikrar ve ABD ulusal çıkarlarını dikkate alarak gözden geçirdi ve incelemeye devam ediyor" dedi.



Türkiye ve Yunanistan arasında gerilime dikkat çeken Meeks, "Temsilciler Meclisi ve Komite, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor ve iki önemli NATO müttefiki arasındaki gerilimi gereksiz yere tırmandıran herhangi bir eylemden endişe duyuyor" diye konuştu.



Gregory Meeks, Washington ve Atina arasındaki ilişkilerin derin ve sağlam temellere dayandığını vurgulayarak, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin Yunanistan ile ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.