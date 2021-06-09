Samanyolu Haber /Dünya / "İran ile nükleer müzakereler devam edecek" /09 Haziran 2021 23:44

"İran ile nükleer müzakereler devam edecek"

İran ile devam eden nükleer müzakereler konusunda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'dan yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, İran ile 2015 nükleer anlaşmasına ilişkin müzakerelerin önümüzdeki hafta sonu da devam edeceğini ve 18 Haziran'daki İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin, müzakereleri karmaşıklaştıran bir faktör olduğunu belirtti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan 4+1 ülkeleri arasındaki (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran) İran ile 2015 yılındaki Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönüş müzakereleri devam ederken, ABD'den, müzakerelerin gelecek hafta sonu da devam edeceği açıklaması geldi.

Alman Marshall Vakfı (GMF) tarafından ABD'nin başkenti Washington D.C.'de düzenlenen sanal bir etkinlikte ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman yaptığı açıklamada, İran ile JCPOA'ya geri dönüş müzakerelerin önümüzdeki hafta sonu da devam edeceğini duyurdu.

Sherman, "Müzakerelerin önümüzdeki hafta sonu yeniden başlayacağını biliyorum. Bence çok ilerleme kaydedildi, fakat kendi deneyimlerime dayanarak son ayrıntı garantiye alınana kadar, bir anlaşmamız olup olmadığını bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca 18 Haziran'da yapılacak İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin, müzakereleri karmaşıklaştıran bir faktör olduğunu belirten Sherman, "Bu elbette, sadece birkaç gün içinde gerçekleşecek olan İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle karmaşıklaşıyor" dedi.
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