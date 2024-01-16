Samanyolu Haber /Gündem / İran, Irak ve Suriye'deki hedefleri vurdu /16 Ocak 2024 11:39

İran, Irak ve Suriye'deki hedefleri vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı.

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İran resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızlarının Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde çok sayıda "terörist" hedefe füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

IRNA'nın Devrim Muhafızlarının açıklamasına dayandırdığı haberinde, saldırılarda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de "bir casus karargâhı" ve "İran karşıtı terörist grupların toplandığı bir yerin" imha edildiği belirtildi.

Haberde, Devrim Muhafızlarının IKBY bölgesinde, İsrail'e ait olduğu iddia edilen "casus karargâhını" vurduğunu da belirtti. İsrail istihbarat servisi Mossad'ın adının geçtiği açıklamada karargâhın "casusluk operasyonları geliştirme ve bölgedeki terörist eylemleri planlama merkezi" olarak hizmet verdiği iddia edildi.

Saldırının, İran'a ve İsrail'e karşı oluşturulan "Direniş Ekseni"ne yönelik son saldırılara yanıt olduğu belirtildi. İran'ın yanı sıra AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas, Yemen'deki Husiler ve Hizbullah milisleri Direniş Ekseni'nin unsurları arasında yer alıyor.

Irak Kürdistan Güvenlik Konseyi, saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişi de yaralandığını bildirdi. Kürdistan Demokratik Partisi, iş insanı Peşrev Dizayi'nin öldürülen siviller arasında olduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları, Erbil'de yerel saatle gece yarısından kısa bir süre önce yüksek sesli patlamalar duyulduğunu, birkaç füzenin inşaat halindeki yeni ABD konsolosluğunun yakınına isabet ettiğini aktardı.

Suriye'de de hedefler vuruldu
İran Devrim Muhafızlarına ait Sepah News, Suriye'de de bazı hedeflerin balistik füzelerle vurulduğunı belirterek, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla, özellikle de IŞİD ile bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerlerinin" hedef alındığını duyurdu. 

Suriye'ye yönelik saldırının, "terörist gruplar tarafından güneydeki Kerman ve Rask kentlerinde İranlıların öldürüldüğü son saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği" belirtildi.

3 Ocak'ta İran'ın Kirman kentinde General Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde yaklaşık 90 kişinin öldüğü bir saldırı düzenlenmiş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

ABD saldırıları kınadı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) saldırıları "sorumsuzca" olarak niteleyerek kınadı ve istikrarı baltaladığı uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada "İran'ın Irak'ın istikrarını baltalayan sorumsuz füze saldırılarını reddediyoruz" dedi.
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