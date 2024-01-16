Trump, Iowa'daki ön seçimlerini açık farkla kazandı

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayının belirleneceği ön seçimlerin ilkinde Iowa'daki oylamayı eski Başkan Donald Trump açık ara farkla kazandı.

Amerikan CBS kanalı, Trump'ın oyların yüzde 51'ini, Florida Valisi Ron DeSantis'in yüzde 21'ini ve Nikki Haley'in de yüzde 19'unu alacağını tahmin ediyor.

5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi seçmenin adayının kim olacağının belirlendiği eyalet ön seçimlerinin ilki Iowa’da yapıldı.

Giriş anketi verilerine göre Trump, beyaz evanjelistlerden ve katı muhafazakar seçmenlerden güçlü bir destek aldı.

Cumhuriyetçilerin adayı, seçimlerde Demokratların adayı olacağı tahmin edilen mevcut Başkan Joe Biden ile yarışacak.

Trump, eyalet başkenti Des Moines'de yaptığı konuşmada rakiplerini överek "ikisinin de çok iyi iş çıkardığını" söyledi, daha sonra Biden'ı hedef aldı:





“Başkan'a karşı aşırı sert olmak istemiyorum. Ama şunu söylemeliyim ki kendisi ülke tarihimizdeki en kötü başkan.”





Trump'ın Iowa'daki 99 seçim bölgesinin 98'ini kazandığı görülüyor.





Cumhuriyetçilerin aday adaylarından biyoteknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy, Iowa'daki ön seçimde büyük bir farkla dördüncülük elde edeceğinin anlaşılması üzerine, başkanlık kampanyasını askıya aldığını açıkladı ve Trump'ı destekledi.





Cumhuriyetçi Parti üyeleri Pazartesi akşamı Iowa'daki kiliselerde, okullarda, spor salonlarında ve sosyal merkezlerde oy kullandı. Eyalet genelinde hava sıcaklığı sıfırın altında seyretti.





Giriş anketi verilerine göre Trump erkek, kadın, yaşlı ve genç seçmenlerin oyunu kazandı ve bu gruplar üzerinde 2016'daki performansını geliştirdi.





Ön seçimde Trump, göçmenlik konusunu ülkenin en önemli sorunu olarak gören seçmenlerin oyunu aldı.





Iowa'daki Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğu ülke çapında kürtajın büyük ölçüde ya da tamamen yasaklanmasından yana olduklarını belirtti. Yine bu seçmenlerin çoğunluğu da Trump'ı destekledi.









Aralarında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın da bulunduğu birçok Cumhuriyetçi Parti üyesi Trump'ı tebrik etti.





Anketlere göre Cumhuriyetçilerin adaylık yarışında ülke çapında önde giden Trump, Iowa'nın da ezici favorisiydi.





ABD'nin ilk kadın başkanı olmayı hedefleyen Haley, TV tartışması performansının ardından desteğini arttırdı.









Cumhuriyetçiler Iowa’nın ardından gelecek hafta New Hampshire’de ön seçim için sandık başına gidecek. Şubat ayının başında ise Nevada ile Güney Carolina’da ön seçim yapılacak.





Onlarca eyaletteki Cumhuriyetçi seçmen tercihini Mart ayında “Süper Salı” olarak adlandırılan günde yapacak.





Cumhuriyetçilerin nihai adayı ise Temmuz ayında yapılacak parti kongresinde belirlenecek.





Iowa ön seçimi adayın önemli bir ivme yakalaması için önemli. Fakat Iowa'daki ön seçimlerin galibi son üç yarışta Beyaz Saray adaylığını kazanamadı.





Ön seçimler, yazın yapılacak kongre için her eyaletin kaç delege göndereceğini belirleyecek.





Bir aday adayının, adaylığı elde edebilmesi için toplamda 2400'den fazla delegeden en az 1215'ine ihtiyacı var. Iowa’nın delege sayısı ise 40.