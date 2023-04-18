İran, Rusya’dan Su-35S jetleri aldı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’nın İran’a sattığı 24 adet Rus jeti Su-35S’in görüntüleri yayınlandı.





İran kaynakları, Rusya’dan satın alınan ilk parti Su-35S savaş uçağının başkent Tahran yakınlarındaki Mehrabad hava üssüne gelişinin görüntülerini yayınladı.





Görüntülerde, Rus yapımı uçakların halen orijinal olarak tasarlandıkları Mısır hava kuvvetlerine özgü renklerde olduğu görülüyor.

Rusya, Mısır Hava Kuvvetleri için ürettiği Su-35S savaş jetlerini, Mısır’ın ABD baskısıyla almaktan vazgeçmesi sonucu, İran’a sattmıştı.





Toplamda 24 adet Su-35S savaş jeti, İran'a teslim edilecek. İranlı mühendislerin son aylarda altyapısını hazırladığı, bir yer altı üssüne yerleştirilecekler. İranlı pilotlar uzun süredir Rusya’da bu uçakların gerekli eğitimlerini alıyordu.