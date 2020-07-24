Samanyolu Haber /Gündem / İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında savaş uçakları tarafından taciz edildi iddiası /24 Temmuz 2020 09:42

İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında savaş uçakları tarafından taciz edildi iddiası

Tahran-Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD'ye ait iki savaş uçağı, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz etti. Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi. Uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarıldı. 

Sputnik'teki habere göre, İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı ilk haberde, savaş uçaklarının İsrail'e ait olduğu belirtilirken, İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise yolcu uçağının kaptanına dayandırdığı haberinde uçakların ABD'ye ait olduğunu aktardı. İsrail ordusu ise iddiaları reddetti.

Uçağın pilotu, Suriye hava sahasında uçağa yaklaşan savaş jetlerinin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı olduğunu açıkladı. 

Suriye devlet ajansı SANA, olayın ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu, Ürdün sınırındaki Tanf bölgesi üzerinde yaşandığı bilgisini paylaştı. İran yolcu uçağının halihazırda Beyrut'a ulaştığı bildiriliyor.

İran'dan ABD'ye uyarı

İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, olayın araştırıldığını ve detaylı bilgilerin gelmesinin ardından siyasi ve hukuki adımların atılacağını belirtti.

Öte yandan Reuters'a konuşan iki Amerikalı yetkilinin de "ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı, İran'a ait yolcu uçağının görüş alanına girdi fakat güvenli bir mesafedeydi" dediği bildirildi.
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