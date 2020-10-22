Samanyolu Haber /Dünya / İran'da 43 şehir için sıkı kısıtlama kararı /22 Ekim 2020 21:38

İran'da 43 şehir için sıkı kısıtlama kararı

İran'da artışa geçen koronavirüs vakaları nedeniyle 43 şehirde sıkı kısıtlamaya gidilmesine karar verildiği belirtildi.

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Vaka sayısının zirveyi gördüğü İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani, 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi ve ülke genelinde yaygın testler yapılması talimatı verdi.

İran'da dün pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Covid-19'un kriz seviyesine çıktığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi ve ülke genelinde yaygın testler yapılması talimatını verdi. Kısıtlamalar, 26 Ekim pazartesiden itibaren uygulanacak.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, başkent Tahran'da Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun komite başkanlarıyla düzenlediği toplantıda bu talimatları açıklayan Ruhani, Tedavi Komitesi'nden vaka sayıları ve ölüm oranlarını azaltmak için özel önlemler geliştirmesini istedi.

Virüsün yayılma zincirinin kırılmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bu nedenle, özellikle risk altındaki gruplar için ülke genelinde kapsamlı, hedefli ve akıllı testlere öncelik verilmelidir" dedi.

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra kendilerini tecrit etmesi gereken hastaların takibinin sıkı şekilde yapılmasını talep eden Ruhani, ayakta tedavi sürecinin güçlendirilmesi, hastaların takip edilmesi ve tespit edilmesiyle hastanelerde yatarak tedavi oranlarının en aza indirilmesini istedi.

Pazartesiden itibaren 43 şehirde uygulanacak sıkı kısıtlamalar, gerekli görülmesi halinde uzatılacak. Tahran'daki kısıtlamalar cumartesi günü üçüncü haftaya uzatılmıştı.

Dün İran'da pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 5616 yeni vaka, 312 ölüm açıkladı.

© Sputnik

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