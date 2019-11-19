İran'da protestoculara idamla gözdağı

İran’da ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen Kayhan gazetesi, benzin zammının ardından patlak veren protesto gösterilerinde ‘şiddet eylemlerine liderlik edenlerin idamla cezalandırılacağını’ yazdı. Ülkenin en köklü gazetelerinden biri olan Kayhan’da bugün yayımlanan bir yazıda, yargı makamlarının, ‘protestolarda şiddet eylemlerine liderlik eden kişileri idam cezasının beklediği’ yönündeki görüşüne yer verildi.







‘PARA ALDIKLARINI İTİRAF ETTİLER’ İDDİASI





Yazıda, ülke çapında onlarca bankanın ve benzin istasyonunun ateşe verilmesi gibi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sorgu sırasında, şiddet içerikli eylemler karşılığında para aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü. Gazetenin yazısında, “Yargı yetkilileri, ülkedeki kaosun liderleri için idam cezasının kesin olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Bu hususta kaosçuların işlediği suç “isyan”dır ve cezası hukuki ve şer’i kanuna göre idamdır” ifadeleri kullanıldı. İran’da 15 Kasım’da benzine yüzde 300 zam yapılması, ekonomik sorunlarla boğuşan halkın tepkisine yol açmış ve ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmişti.





SİVİL ÖLÜMLERLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMIYOR





Göstericiler birçok kentte petrol istasyonları, banka şubeleri ve polis araçlarını ateşe verdi. En az beş güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaylarda göstericilere polisin müdahalesi sonucunda ölüm ve yaralanmaların olduğu belirtiliyor. Olaylarda hayatını kaybeden göstericilerle ilgili resmi açıklama ise yapılmıyor. Yaklaşık bin göstericinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.





İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1.5 lira) çıkartılmıştı. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden İran’da araç başına ayda 60 litre benzin devlet tarafından sübvanse ediliyor.