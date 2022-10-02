İran'da protestolar üniversitelerde de devam ediyor

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölen Mehsa Emini’nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda ülkenin birçok üniversitesinde, gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması için eylemler düzenlendi.İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği’nin Telegram sayfası ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, İran’daki birçok üniversitede öğrencilerce boykot eylemleri düzenlendi.Görüntülerde aralarında Tahran’dakilerin de bulunduğu birçok üniversitede göstericilerin gözaltına alınan öğrencilere destek vermek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için okulu boykot eylemi düzenlediği görüldü.Sistem karşıtı sloganların atıldığı, çeşitli pankartların taşındığı eylemlerde öğrenciler gözaltıların son bulmasını ve gözaltına alınan kişilerin de bir an önce serbest bırakılmasını istedi.Öğrencier, öğretim üyeleri ve diğer öğrencilerden de boykota destek vermelerini istedi.