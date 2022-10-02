"Her 100 haneden 70’i krediyle harcama yapıyor"

“YURTTAŞIN BORCU 1,5 TRİLYONA DAYANDI, PARASI OLMAYAN KARTA YÜKLENİYOR”





CHP’li Başevirgen, “Yurttaşların bankalara olan borcunda 16-23 Eylül haftasında 16,5 milyar liralık artış oldu. Son 5 ayda 225 milyar liralık artış yaşandı. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu takiptekiler de dahil 1 trilyon 337 milyar liraya yükseldi. Yurttaşların bu borcunun 993 milyar lirası bireysel kredilerinden, 345 milyar lirası da kredi kartı borçlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 7,7 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 8,8 milyar liralık artış yaşandı. Geçinmek zorunda olan fakat cebinde parası olmayan vatandaşlar ne yazık ki banka kredilerine ve kredi kartlarına yüklenmeye devam ediyor.” dedi.





“HER 100 HANEDEN 70’İ KREDİYLE HARCAMA YAPIYOR”





Bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 659 bin, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısının ise 538 bini geçtiğini söyleyen Başevirgen, “Rakamlar gerçekten korkunç boyutlara ulaştı. Ülkede 36 milyon 362 bin kişinin kredi borcu var. Bu kişilerin 4 milyon 144 bin 303’ü takipte. Bu da, ülkemizde ortalama 25 milyon hane olduğu düşünüldüğünde her yüz haneden 70’inin krediyle harcama yaptığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



iktidarın ekonomi politikalarının yurttaşların hem borç hem de faiz yükününü daha da artırdığını söyleyen CHP Manisa Bekir Başevirgen, “Yurttaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 1,5 trilyona dayandı. Kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bu yıl ocak-ağustos döneminde bankalara ödenen faiz ise 112,2 milyar lira oldu. Ödenen faiz tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar lira arttı. “ dedi.