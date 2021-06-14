Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan 'Anlaşma sağlandı' açıklaması geldi /14 Haziran 2021 21:36

İran'dan 'Anlaşma sağlandı' açıklaması geldi

İran cephesinden ile ABD arasında devam eden 'nükleer' görüşmeleriyle ilgili olumlu bir aşamaya gelindiği yönünde bir açıklama geldiği belirtildi.

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İran Dışişleri Bakanlığı, nihayet ABD ile bir anlaşmaya varıldığını ve bunun da ülkedeki, "enerji de dahil olmak üzere sanayi sektörlerine uygulanan tüm yaptırımların kaldırılacağı" anlamına geldiğini öne sürdü.

Bakanlık sözcüsü Saeed Khatibzadeh basına yaptığı açıklamada, "Bazı küçük teknik, siyasi, yasal ve pratik meseleler var. Ancak müzakereciler için hiçbir görev imkansız değildir ve anlaşamadığımız bir nokta yok" dedi.

Khatibzadeh ayrıca, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilmesi için “çok az zaman" kaldığını sözlerine ekledi.

PEK ÇOK SEKTÖR YAPTIRIMLARA TABİ

Trump yönetimi, İran'ın nükleer faaliyetlerini engellemek için yürüttüğü "azami baskı" kampanyasının bir parçası olarak ülkedeki bir çok sektöre yaptırımlar getirmişti. Washington yönetimi ayrıca, İran'dan ham petrol satın alan ülkeleri "ikincil yaptırım" uygulamakla tehdit etmişti.

ABD yaptırımları, ihracat yasağının yanı sıra petrokimya, nakliye, sigorta, bankacılık, otomobil üretimi ve inşaat sektörlerine yönelik kısıtlamaları ve döviz işlemleri yasağını içeriyor.

NÜKLEER ANLAŞMA RAFTAN İNİYOR

Bugün taraflar, Tahran'ın nükleer programını durdurması karşılığında İran'a uygulanan yaptırımları kaldırmayı vaat eden 2015 nükleer anlaşmasını etkinleştirmek adına görüşmelerde bulunuyor.

Anlaşma altı yıl önce İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'ye ek olarak Almanya arasında müzakere edilip imzalanmış, ancak Trump yönetimi ABD'yi anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekmişti. 

Tahran da ABD'nin bu hamlesine, uranyum zenginleştirme de dahil olmak üzere anlaşma kapsamındaki taahhütlerinden vazgeçerek yanıt verdi.
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