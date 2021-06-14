İtalya İngiltere’den gelenlere yeniden karantina uygulayabilir

İngiltere’de Delta varyantına bağlı corona virüsü vakalarının artmasıyla aralarında seyahat kısıtlaması bulunmayan İtalya’dan uyarı geldi. Draghi, “Delta varyantının bulaşması Birleşik Krallık’ta artmaya devam ederse, karantinayı yeniden uygulamamız gerekecek, ancak henüz bu noktada değiliz” dedi.







İtalya Başbakanı Draghi, açıklamalarını Cornwall’da G7’nin sonunda düzenlediği basın toplantısında yaptı.





Şu anda İngiltere’den İtalya’ya seyahat edenler karantinaya tabi değiller. Yolcular, aşılanmış olup olmadıklarına bakılmaksızın ülkelerinden ayrılmadan 48 saat önce yapılan negatif bir COVID-19 testi ile İtalya’ya seyahat edebiliyorlar. Ancak Delta varyantının yayılma durumuna bağlı olarak yolculara bazı kısıtlamalar gelebilir.





ÖLÜM ORANLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU 2. AVRUPA ÜLKESİ





İtalya’da aşı programının hızlanmasıyla COVID-19 enfeksiyonları, ölümler ve hastaneye yatışlar önemli ölçüde azaldı. Pazar günü, ülke 1.723 yeni enfeksiyon ve 26 ölüm kaydetti. Pandeminin başlangıcından bu yana 127.002 can kaybının yaşandığı ülke, toplam ölüm oranı açısından İngiltere’den sonra Avrupa’nın en yüksek seviyesine sahip.





En çok etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere ülkenin üçte ikisi artık “beyaz bölge” kategorisinde yer alıyor; yani yüz maskesi takma ve fiziksel mesafeyi koruma zorunluluğu dışında çoğu kısıtlama kaldırılmış durumda.