Babacan'da Erdoğan'ı yalanladı

Ancak Erdoğan’ın bu açıklamasına karşı iktisatçı Mahfi Eğilmez “TCMB'nin swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolar” yanıtını vermişti.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bugün yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın piyasaya tam 150 milyar dolar borcu olduğunu belirtti.





Babacan, "Merkez Bankası’nın şu anda piyasaya tam 150 milyar dolar borcu var. Bunun karşısında da elinde sadece 90 milyarlık bir döviz ve altın varlığı var" dedi.





Erdoğan'a seslenen Babacan, "'Benim alanım ekonomi' diyor. Madem alanı o, düzeltsin ekonomiyi niye yapamıyor? Ekonomimiz bir süredir içinde bulunduğu bu krizden çıkamıyor. Bataklığın içinde şu anda ülke" diye konuştu.





Partisinin Kars Sarıkamış ilçe kongresinde konuşan Babacan’ın açıklamaları şöyle:





“2018 Haziran’ındaki seçimle beraber Cumhurbaşkanı bütün yetkiyi tek elinde topladı. Ve hemen seçimden sonra bir kabine kurdu. Yakın bir akrabasını da bakan olarak görevlendirdi. O gün bugündür, yani taraflı partili Cumhurbaşkanı göreve başlayıp, akraba bakanı da görevlendirdikten sonra Merkez Bankası’nın tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır satarak, şu anda eksi 60 milyar dolara indirdiler. Merkez Bankası’nın kasalarında 90 milyar dolar civarında döviz ve altın görünüyor, ama o döviz ve altın dışarıdan borç alınmış döviz ve altın. Hatta dışardan alınanında 60 milyar doları da satılmış, onun için eksi 60’a düşmüş durumda. Yani Merkez Bankası’nın şu anda piyasaya tam 150 milyar dolar borcu var. Bunun karşısında da elinde sadece 90 milyarlık bir döviz ve altın varlığı var.





Döviz rezerviniz kalmayınca, eksiye düşünce; döviz kurlarını kontrol edebilecek güç elinizde kalmıyor. Ve sonunda da işte sürekli kur krizleriyle yaşayan bir ülke haline geldik.





Bir ülkenin Başbakanı ya da Cumhurbaşkanının her şeyden anlaması şart değil. Her şeyi bilmesi de şart değil ama bilmediğini bilmesi lazım. Ama Sayın Erdoğan ‘Benim alanım ekonomi’ diyor. Madem alanı o, düzeltsin ekonomiyi niye yapamıyor?





Maalesef şu anda her alanı tamamen eline yüzüne bulaştırmış kötü bir yönetimle karşı karşıyayız. Ekonomimiz bir süredir içinde bulunduğu bu krizden çıkamıyor. Bataklığın içinde şu anda ülke. Şu andaki hükümetin enflasyonu tek haneye indirmesi bir hayal. Yapamazlar. Çünkü bilmiyorlar."