Samanyolu Haber /Gündem / İran'dan Bayern Münih'in eski yıldızına kaçırma girişimi /27 Ekim 2022 09:32

İran'dan Bayern Münih'in eski yıldızına kaçırma girişimi

Bir dönem Bayern Münih forması da giyen eski futbolcu Ali Karimi'nin, ülkesi İran'da devam eden protestolara destek verdiği gerekçesi ile skandal bir kaçırma girişiminin kurbanı olduğu iddia edildi. İşte detaylar..

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Ülkesi İran'da devam eden protestolar hakkında düşüncelerini ve desteğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık dile getiren Bayern Münih'in eski futbolcusu Ali Karimi, skandal bir olay ile karşı karşıya kaldı. Şu anda Dubai'de yaşayan İran Milli Takımı'nın eski yıldız futbolcusu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

PROTESTOLARA DESTEK VERDİ

Karimi, 16 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis tarafından gözaltında tutulduğu sırada hayatını kaybetmesinin ardından ülkede patlak veren ve ülke geneline yayılan protestolara destek vermişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Kariyerinde bir dönem Bayern Münih forması da giyen Karimi, 24 Ekim'de yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ailesinin ve kendisinin, görüşleri nedeniyle dolaylı tehditler aldığını ve güvenlik görevlileri tarafından baskı gördüğünü dile getirdi.

KAÇIRMA GİRİŞİMİ

The Times'da yer alan habere göre İran, ülkede süren protestolara destek vermesi nedeniyle eski milli futbolcusu Ali Karimi'yi Dubai'den kaçırmaya çalıştı. İddialara göre geçtiğimiz İranlı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Fujairah limanında Karimi'yi kaçırmaya çalıştı. Ancak iddia henüz doğrulanmadı.

İRAN MİLLİ TAKIMI'NDA 126 MAÇ
Yetkililer, 2006 Dünya Kupası da dahil olmak üzere 1998 ve 2012 yılları arasında İran adına 127 kez forma giyen 43 yaşındaki Ali Karimi için tutuklama emri de çıkardı. Eski futbolcu aldığı tehditler nedeniyle şu anda Dubai'de yaşıyor.

'ALI KARIMI KİMDİR?
2004'te Asya Kupası'nın gol kralı oldu. 2005-2007 yılları arasında Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giydi. 2011 Ocak transfer döneminde Schalke 04'ye transfer oldu, yarım sezon lacivert-beyazlı takımda forma giydi. Bundesliga'da 34 maçta boy gösterirken, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 2014'te Tractor Sazi'de futbol kariyerine nokta koyan Karimi, Eylül 2014'te İran Milli Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz'un yardımcılığını yaptı.
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