İran'dan Bayern Münih'in eski yıldızına kaçırma girişimi

KAÇIRMA GİRİŞİMİ

The Times'da yer alan habere göre İran, ülkede süren protestolara destek vermesi nedeniyle eski milli futbolcusu Ali Karimi'yi Dubai'den kaçırmaya çalıştı. İddialara göre geçtiğimiz İranlı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Fujairah limanında Karimi'yi kaçırmaya çalıştı. Ancak iddia henüz doğrulanmadı.

İRAN MİLLİ TAKIMI'NDA 126 MAÇ

Yetkililer, 2006 Dünya Kupası da dahil olmak üzere 1998 ve 2012 yılları arasında İran adına 127 kez forma giyen 43 yaşındaki Ali Karimi için tutuklama emri de çıkardı. Eski futbolcu aldığı tehditler nedeniyle şu anda Dubai'de yaşıyor.





'ALI KARIMI KİMDİR?

2004'te Asya Kupası'nın gol kralı oldu. 2005-2007 yılları arasında Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giydi. 2011 Ocak transfer döneminde Schalke 04'ye transfer oldu, yarım sezon lacivert-beyazlı takımda forma giydi. Bundesliga'da 34 maçta boy gösterirken, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 2014'te Tractor Sazi'de futbol kariyerine nokta koyan Karimi, Eylül 2014'te İran Milli Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz'un yardımcılığını yaptı.