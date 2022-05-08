İran'ın başkenti Tahran'da alarm zilleri çalıyor

Yaşanan yoğun kentleşme ve doğal ortamların azlığı gibi nedenlerin de arasında olduğu sebeplerden ötürü bir süredir hava kirliliği sorununun yaşandığı İran'ın başkenti Tahran'da 201 mikrogram/metreküp seviyelerine yükselen hava kirliliği nedeniyle anaokulları, ilkokullar ve engellilerin eğitim gördüğü özel okullar tatil edildiği belirtildi.







Kentte söz konusu durumla ilgili olarak acil durum komitesi oluşturulduğu da gelen bilgiler arasında.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği bir kez daha alarm seviyesine yükseldi. İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği bir kez daha alarm seviyesine yükseldi.

ACİL DURUM KOMİTESİ OLUŞTURULDU





Başkent Tahran'da 201 mikrogram/metreküp seviyelerine yükselen hava kirliliği nedeniyle anaokulları, ilkokullar ve engellilerin eğitim gördüğü özel okullar tatil edildi.Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki yaptığı açıklamada, "Sağlığa uygun olmayan hava koşulları ve hava kirliliğinin kritik seviyeye çıkması nedeniyle acil durum komitesi oluşturuldu. Bugün anaokulları, ilkokullar ve engellilere özel okullar tatil edildi" ifadelerini kullandı.Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunan Başkan Yardımcısı Meleki, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin ise okul bahçelerine çıkmalarına yasak getirildiğini belirtti.Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor. Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu, trafik yoğunluğu ve eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler olarak kabul ediliyor. Tahranlılar da şehirdeki hava kirliliğinden olumsuz etkileniyor ve yönetimden kalıcı bir politika ile bu soruna çözüm bulmasını bekliyorlar.