İran'ın saldırısı başarısızlık mı, güç gösterisi miydi?

İran'ın caydırma kabiliyeti zarar gördü

İran ise Nisan ayının başında Suriye'deki konsolosluk binasının vurulduğu saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'e karşı "başarılı bir biçimde misillemede bulunduklarını" ilan etti.

Tahran uzun zamandır kendi İHA'larını kendisi üretiyor

Batı'nın uyguladığı yaptırımlara rağmen Tahran, son 30 yılda İHA programını sürekli olarak geliştirmeyi başardı. İran ordusunun bugün geniş bir İHA cephaneliği bulunuyor.

Havadan gelen tehlike

Peki İsrail, İran'a nasıl karşılık verecek?