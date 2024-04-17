Bazı Arap ülkeleri neden İran'a karşı İsrail'i destekledi?

Ürdün, İsrail'e neden destek verdi?





Suudi Arabistan - İsrail ilişkileri ne durumda?





Ortadoğu'daki diğer ülkelerin pozisyonu

Ortadoğu, onlarca yıldır mezhep temelli kamplaşmalara sahne olan bir bölge. Bu kamplaşmalardan en önemlisi, nüfusunun çoğunluğu Sünni Müslüman olan olan Körfez Arap ülkeleri ile nüfusunun çoğunluğu Şii Müslüman olan İran arasında yaşanıyor.

"Bölgesel aktörler savaş istemez"