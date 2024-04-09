Irkçılığa Karşı Mücadele Günü'nde Düsseldorf'ta anlamlı iftar

Düsseldorf'ta faaliyetlerini sürdüren VEZ NRW (Verband Engagierte Zivilgesellschaft in Nordrhein-Westfalen e.V.) Federasyonu ve üye derneği Einstein e.V. Eğitim Merkezi, Yunan Ortodoks Kilisesi'nde özel bir iftar yemeği organize etti.





Bu etkinlik; çeşitlilik, hoşgörü ve kültürlerarası işbirliğini teşvik ederek toplumsal uyumu ve birlikteliği destekleme misyonu çerçevesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Katolik, Protestan Kilisesi ve Düsseldorf Yahudi Cemaati'nden misafirleri ağırlanarak dinler ve kültürler arası diyaloğun önemine dikkat çekildi. Programın Uluslararası Irkçılığa Karşı Mücadele Günü'nde gerçekleştirilmesi programa ayrı bir önem kattı.









150 seçkin konuk, politikacılar, sivil toplum liderleri ve eğitimciler davete katılanlar arasında yer aldı. VEZ NRW başkanı Genc Osman Esen ve Yunan Ortodoks Kilisesi'nden Archimandrit Theofanis Lappas, konuşmalarında birlik ve anlayışın önemini vurguladılar. UNESCO tarafından tanınan iftar ve sohbet geleneğinin, toplumlar arası diyalog ve anlayışı teşvik ederek daha barışçıl bir dünya oluşturma potansiyeline dikkat çekildi. Berlin'den House of One projesinin temsilcileri Esther Hirsch ve Osman Örs, farklı inançların bir arada yaşamasının değerini ve güzelliğini paylaştılar.







Etkinlikte House of One'dan bir Müslüman ve bir Yahudi'nin yürüttüğü ortak barış duası dikkatleri üzerine topladı. Ayrıca, etkinlikte "ramadan-nrw" projesi de tanıtıldı. Bu proje ile Ramazan ayının ruhu ve önemi vurgulanarak insanları bir araya getirme ve toplumsal dayanışma hedefleniyor. WDR Lokalzeit Köln'de yayınlanan bir video ile projenin amacı ve etkileri hakkında bilgi verildi, katılımcılar projeye katılmaya ve desteklemeye teşvik edildi.





Etkinlik boyunca sunulan müzik performansları, geleneksel ve modern unsurları harmanlayarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu.













NRW Eyalet Meclisi üyesi Andrea Busche, iftar hakkında şu duygusal sözleri paylaştı: "Benim için gerçekten özel ve çok duygusal olan şey, bir Yunan Ortodoks kilisesinin salonunda Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler ile birlikte bir Yahudi duası, bir Müslüman duası dinlememiz ve Hristiyan unsurlarının da yer almasıydı. Bu beni çok etkiledi. Davetiyeden etkinliğin Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşeceğini biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum."





VEZ NRW ve Einstein e.V.'nin ortaklaşa düzenlediği bu iftar yemeği, çeşitli topluluklar arasında anlayış ve uyumu teşvik etme amacını taşıyor. Etkinlik, dinler ve kültürler arası diyaloğun gücünü vurgulayarak, barışçıl bir toplum oluşturma yolunda önemli bir adım oldu.