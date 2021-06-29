İrlanda’da yeni karar

İrlanda'da corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle aralık ayında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve bu kapsamda restoran ve kafeler tamamen kapatılmıştı.







Ülkede atılan normalleşme adımları sonrası 7 Haziran'da restoran ve kafelerin açık alanları hizmet vermeye başlamıştı. Restoran ve kafelerin 16 aydır hizmet vermeyen kapalı alanlarının ise önümüzdeki günlerde açılacağı aktarıldı.





Restoran ve kafelerin kapalı alanlarının hizmete açılmasına sayılı günler kala İrlanda Başbakanı Micheal Martin, kapalı alanlar hakkındaki yeni önlemleri açıkladı.





Ülkedeki restoran ve kafelerin kapalı alanlarını yalnızca aşılanmış veya daha önce Covid-19'u atlatan kişilerin kullanabileceğini ifade eden Martin, kapalı alanlarda hizmet vermenin en güvenli yolunun bu olduğunu belirtti.





İrlanda'da toplam corona virüs vaka sayısı 271 bin 589 olurken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 989'a ulaştı.



