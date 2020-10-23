İş bulamayan yaşlılar geçinebilmek için inşaatlarda çalışıyor

Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun 1,5 milyonu yalnız yaşıyor. Yaşamlarını sürdürmek için inşaatlarda ve sanayide çalışan yaşlıların sayısı da oldukça fazla.





YAŞLI NÜFUS YÜZDE 16’YA ULAŞACAK

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre CHP yönetimi, yaşlı nüfusa yönelik bir rapor hazırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel tarafından hazırlanan Politika Notu’nda ülkedeki yaşlı sorunları ve yaşlı politikasındaki hatalar ele alındı. Yaşlı yurttaşların 2003 yılında ülke nüfusunun yüzde 10,2’sini oluşturduğu ifade edilen Politika Notu’nda 2040 yılında bu oranın yüzde 16,3’e ulaşacağı ve acil önlem paketlerinin devreye konulması gerektiği belirtildi.





851 BİN YAŞLI KAYITLI ÇALIŞIYOR

Raporda bakanlığa ait kurumlarda kalmak için sıra bekleyen çok sayıda yaşlı bulunduğu belirtilerek, “Türkiye’de yaşlılar içindeki yoksulluk oranı yüzde 20’ye yaklaşmıştır. Ücretlerin düşük olması ve güvencesiz çalışmanın yaygınlığı, emekli maaşlarının aktif çalışma döneminden düşük olmasına neden olmaktadır. Yaşlı vatandaşlar emekli olsa da çalışmaya devam edebilmektedir. 2019 yılı itibariyle 65 yaş üstü 851 bin kişi istihdamdadır. Fakat kayıt dışı çalışanlar göz önünde bulundurulunca bu sayının daha çok olduğu düşünülmektedir” denildi.



