Samanyolu Haber /Gündem / İş insanı Nedim Kaya'ya silahlı saldırı /28 Ocak 2024 16:21

İş insanı Nedim Kaya'ya silahlı saldırı

İş insanı Nedim Kaya, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde çıkan tartışmada silahla vuruldu. Olayda yaralanan Kaya hastaneye kaldırılırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

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İş insanı Nedim Kaya, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde çıkan tartışmada silahla vuruldu.

Olay, Mardin Tanıtım Günleri'nin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında saat 18.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu tartışma sırasında iş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu. Bacağından yaralandığı öğrenilen Kaya'ya ilk olarak çevredekiler müdahale etti. Kaya'yı yaralayan şüpheli ise etrafa ateş ederek geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı Nedim Kaya olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tanıtım günlerinin yapıldığı alan ekipler tarafından boşaltılarak güvenlik önlemi alındı. İncelemelerin ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGANIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin alandan koşarak uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheli koşarken, peşindeki kişilerin 'Yakalayın' şeklinde bağırdıkları duyuldu.

Ayrıca vurulan iş insanı Nedim Kaya'ya çevredekilerin yardım ettiği anlar da cep telefonu görüntülerine yansıdı. Kaya yerde yatarken, çevresinde toplananlar müdahalede bulundu.
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