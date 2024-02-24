Samanyolu Haber /Gündem / İş insanına tek kurşunla infaz: Eşi ve sağ kolu da gözaltında! /24 Şubat 2024 10:46

İş insanına tek kurşunla infaz: Eşi ve sağ kolu da gözaltında!

İstanbul'da işlenen korkunç cinayet, ekipleri harekete geçirdi. Enseden tek kurşunla otoparkta infaz edilen iş insanıyla ilgili soruşturmada, ayrıntılar korkunç.

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Başakşehir'de iş insanı Abdulkadir Altuğrul oturduğu sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada silahlı saldırıya uğrayarak ensesinden vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cinayet Masası ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre sağ kolu, tetikçi tutup iş adamını infaz ettirdi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Yandaş Sabah'ın haberine göre İş insanının sağ kolu tetikçi tutup adamı otoparkta öldürttü. Bunu da iş adamın karısı ile birlikte planladı.

Cinayet Büronun uzman dedektifleri bu tespitler üzerine önceki gün düğmeye bastı ve operasyon gerçekleştirildi.

Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde iş adamının elinde paketlerle aracına yaklaştığı sırada bir maskeli şahsın gelip onun ensesine ateş ettiği anlar görülüyor.
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