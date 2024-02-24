'Türk Escobar’ın 20 milyarlık mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında, Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ve Hakan Çetinkaya dahil olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alındı.







Gözaltına alınan şahıslara ait geniş bir mal varlığına da el konuldu. Toplamda 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 adet kiralık kasa gibi birçok mal varlığına tedbir konuldu. Operasyon kapsamında ayrıca altın, silah ve nakit para gibi değerli eşyalar da ele geçirildi.





Halktv.com'un haberine göre bu operasyonun temel amacı, uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan ve silahlı örgütlenme amacı güden suç örgütünün faaliyetlerine son vermek olarak belirlendi.