İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu İBB'deki başkanlık süresinde hiçbir açılışa davet edilmediğini söyledi.





"Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığımda, 5 senede ilçemde bir kez bile büyükşehir belediye başkanını görmedim" diyen İmamoğlu, "2-3 defa gelmişse de beni davet etmediler. Ben, bu 5 yıl içerisinde her ilçeye 20 defa, 15 defa, 30 defa gittim. İlçe belediye başkanına demokrasi gereği saygı gösterdim, nereye gidiyorsam davet ettim. Belki 1-2 defa gelmiş olabilirler. Onun dışında gelmediler. Çünkü alışık değiller. Neredeyse görev sürem dolmak üzere. Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim" ifadelerini kullandı.





'BENİ İLK KEZ BİR AÇILIŞA DAVET ETTİLER'

Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışına davet edildiğini aktaran İmamoğlu, "Bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani, son günlerinde akılları başına geldi. Beni ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.





'RAKİBİM DAHA İLK GÜNLERDE SU KAYNATTI'

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u kendisine iftira atmakla suçlayan Ekrem İmamoğlu, "2019’daki rakibim, kulakları çınlasın, Sayın Binali Yıldırım'dan daha memnundum. Şimdiki rakibim, dedim yani biraz sıkıntı çekecek, ama daha ilk günlerde bile su kaynattı. Açık ve net. Niye böyle söylüyorum? Çünkü, şimdiden birtakım iftiralar uydurmaya başlamış. Hemen bunlar sıkışınca ne yapıyorlar? Herkesin milli duygularını sorgulamaya çalışıyorlar. Bir de bazen, utanmadan inancını sorgulamaya çalışıyorlar. Ben hep ne diyorum biliyor musunuz? Benim Türkiye Cumhuriyeti'nde, 86 milyon vatandaşımın içinden bir Allah’ın kulunun inancını da sorgulama hakkım yok, milli duygularını da sorgulama hakkım yok" diye konuştu.





'BUNLAR DAHA AZITACAKLAR BİLİYORUM'

"Benim vatanıma, milletime, bayrağıma, atama, dedeme, nineme, Atatürk'üme olan tutkumu sorgulayacak adam, anasının karnından doğmadı. İşine bak sen. Onun için su kaynattı, onun için" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:





"Bunlar daha azıtacaklar biliyorum. Önden bunu söyleyelim de herkes haddini bilecek. Daha ilerisine gideyim. İnanç, Allah'la kul arasında. Yaradan, bize öyle güzel bir din vermiş ki, kimse kimsenin inancını ölçemez. Bir tek Yaradan’dan korkarım. Allah'ın kulundan korkmam. Benim inancımı sorgulayacak, inancımı yorumlayacak Allah'ın kulu, anasının karnından doğmadı kardeşim. İşine baksın. Dolayısıyla, bu kötü sözlere inanmayın. Bu kötü sözlerle muhatap olmayın. O kötü sözlerle ilgilenmeyin."







