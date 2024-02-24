Samanyolu Haber /Dünya / Biden'a yapay zeka şoku! Olayın ardından 'sihirbaz' çıktı! /24 Şubat 2024 10:28

Biden'a yapay zeka şoku! Olayın ardından 'sihirbaz' çıktı!

New Hampshire eyaletindeki ön seçim öncesinde, seçmenlere gönderilen ABD Başkanı Biden'ın sahte ses kaydının bir sihirbaz tarafından yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

ABD'de 2024 seçimleri çerçevesinde, New Hampshire'da yapılan ön seçimden bir gün önce seçmenlere gönderilen Başkan Joe Biden'ın sahte ses kaydını, bir sihirbazın yapay zekayla yaptığı tespit edildi.

NBC News'ten aktardığı habere göre, Joe Biden'ın sahte ses kaydını yapay zeka teknolojisinden yararlanarak oluşturan kişinin New Orleans eyaletinde sihirbazlık gösterileriyle geçinen Paul Carpenter olduğu ortaya çıktı.

'DEMOKRAT ADAY PHILLIPS'İN ÇALIŞANI PARA TEKLİF ETTİ'
Carpenter, söz konusu ses kaydını Demokrat Parti'deki bir başka aday Dean Phillips'e çalışan Steve Kramer'in kendisinden istediğini ve nerede kullanılacağına dair bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Olayın detaylarını aktaran Carpenter, soruşturması devam eden sahte ses kaydını Eleven Labs isimli bir programda yaptığını belirterek, "Robocall'da kullanılan sesi ben yaptım ama bunu ben dağıtmadım. Birinin bana bir şey yapmam için para teklif ettiği bir durumdu ve ben de yaptım. Herhangi bir kötü niyet yoktu. Nasıl dağıtılacağını bilmiyordum" dedi.

'SESİN OLUŞTURULMASI 20 DAKİKADAN AZ SÜRDÜ'
Yapay zeka ile insanları yanıltmanın "çok kolay" olduğunu belirten Carpenter, "Sahte sesin oluşturulması 20 dakikadan az sürdü ve yalnızca 1 dolara mal oldu" diye konuştu.

Carpenter, bu iş için Cramer'den sadece 150 dolar aldığını gösteren telefonla ödeme sistemi Venmo kayıtlarını da paylaştı.

Kramer'le ortak tanıdık aracılığıyla tanıştıklarını belirten Carpenter, kendisi için bazı web siteleri ve sosyal medya yönetimi alanında çalışmalar yaptığını, yapay zeka alanındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini söyledi.

Ne olmuştu?
New Hampshire Başsavcılığından yapılan açıklamada, eyalette 23 Ocak'ta gerçekleşen ön seçimlere saatler kala seçmenlerin telefonuna gönderilen yapay zeka ürünü sahte ses kaydında, Biden'ın sesinin taklit edildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtilmişti.

Sahte ses kaydıyla başkanlık ön seçimlerinde, "Demokrat seçmenin oy kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıldığının anlaşıldığı" bunun, "yasa dışı bir girişim" olduğu vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Biden'a aitmiş gibi paylaşılan ses kaydında, "Salı (günü) oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak" ifadesi yer almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden'a yapay zeka şoku! Olayın ardından 'sihirbaz' çıktı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:48:46