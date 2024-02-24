AYM'den Erdoğan'ı kızdıracak bir karar daha!

AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van merkezli Anadolu Web TV internet sitesinde, kendisi hakkında yapılan nitelikli dolandırıcılık haberin ardından şikayetçi oldu. Savcılık, yayının 'ağır eleştiri içeren düşünce açıklaması' niteliğinde olduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi. AK Partili Nuri, bu kez Sulh Ceza Hamiliğine başvurdu. Hakimlik, başvuruyu kabul ederek habere erişim engeli getirdi. Anayasa Mahkemesi ise erişim engeli kararı kaldırdı.







AKP'Lİ VEKİL: HAKİMLER VE SAVCILAR BİZDEN

Van merkezli Anadolu Web TV internet sitesinde, 25 Ocak 2022 tarihinde "Milletvekili Gülaçar nitelikli dolandırıcılık mı yapıyor?" başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Osman Nuri Gülaçar'ın seçim kampanyaları sırasında E.G.’den yüksek miktarda alışveris¸ yaptığı, bu parayı ödemediği ve E.G.’nin mağdur olduğu iddiasına yer verildi. Öte yandan haberde, Gülaçar'ın E.G. adlı kişiye kadro vadettiği ve 'hakim ve savcıların kendilerinde oldugˆunu beyan ettigˆi' ileri sürüldü. Vekil Gülaçar, gazeteci Yasin İpek hakkında 'hakaret ve "iftira' suçlamaları ile şikâyetçi oldu.





SAVCILIK: GAZETECİLİK MESLEĞİ GEREĞİ

Suç duyurusu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılık, gerekçesini şöyle açıkladı:







"Basın ve yayın organlarının, ifade özgürlügˆü, mesleki faaliyetleri ve görevleri nedeniyle kamuoyu tarafından tanınan kis¸ilerin görüs¸ ve davranıs¸larını tanıtmak ve yargılamak için en iyi araçlardan birisini sundugˆu, bu bagˆlamda gerek iç hukukumuzda gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, kamuya mal olmuş kis¸ilere yönelik eles¸tirilerin izin verilen sınırlarının toplumda yer alan diğer vatandas¸lara nazaran daha genis¸ oldugˆunun kabul edildigˆi, bu nedenle de kendilerine yönelik eles¸tirileri anlayışla kars¸ılamak ve eleştirilere daha genis¸ bir hoşgörü göstermek zorunda oldukları benimsendigˆi, somut olayda da gazeteci yaptığı haberin gazetecilik mesleği gereği sadece haber yapma kastıyla hareket etmiş olmaları durumu dikkate alınarak hakaret boyutuna varmayan, ağır eleştiri içeren düşünce açıklaması niteliğinde olduğu.”





BAKANLIK VEKİLİ HAKLI GÖRDÜ, AYM'DEN KARŞI KARAR GELDİ

Gülaçar takipsizlik kararı üzerine sulh ceza hakimliğine başvurdu ve söz konusu habere erişim engeli kararı aldırttı. Anadolu Web TV internet sitesi avukatı Jindar Uçar da AYM’ye başvurdu. Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, Adalet Bakanlığı’ndan görüş istedi. Bakanlığın yanıtını Jindar Uçar aktardı: “Bakanlık, erişim engeli getirilen içeriklerin kişilik haklarını açıkça ihlal eder nitelikte olduğunu savundu, başvurumuzun açıkça dayanaktan yoksun bulunması gerektiği yönünde görüş bildirdi."





AYM, ise bakanlığın bu savunmasını kabul etmedi ve İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. AYM, habere getirilen erişim engelinin de hak ihlali olduğuna karar verdi.





'BENZER KARARLAR VERİLECEK'

AYM, 2017’de düzenlenen ve sansürün alt yapısını oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen 5651 sayılı Kanun‘un kişilik haklarıyla ilgili 9’uncu maddesine ilişkin pilot karar vermişti. Diken.com.tr'nin (Keskin Kalem) başvurusu üzerine alınan kararda içerik engellemelere ilişkin hak ihlallerinin yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirten AYM, ‘yapısal sorunun giderilmesi için keyfiyetin TBMM’ye bildirilmesine’ hükmetmişti. AYM 9. maddeyi iptal etti ancak Meclis'e de yeni bir düzenleme çıkarması için 10 Ekim 2024'e kadar süre tanındı. Bir başka deyişle mahkemeler, AYM'nin iptal ettiği 9. maddeye dayanarak Ekim 2024'e kadar yine 'keyfi' olarak erişim engeli kararı verebilecek





Gazete Duvar’a konuşan konuşan avukat Jindar Uçar, bu çarpıklığa işaret ederek "9’ncu maddenin iptali ile ilgili yürürlük tarihi olan 10 Ekim 2024’e dek Sulh Ceza Hakimlikleri benzer kararlar verebilecek ve Anayasa Mahkemesi de ihlal kararı vermekle yetinecek" ifadesini kullandı.