Samanyolu Haber /Dünya / İsveç Güvenlik Servisi'nde 'gizemli koku' paniği: 8 kişi hastaneye kaldırıldı /24 Şubat 2024 10:15

İsveç Güvenlik Servisi'nde 'gizemli koku' paniği: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

İsveç Güvenlik Servisi'nin Solna'da bulunan merkezinde tanımlanamayan bir koku duyulması üzerine bina kısmen tahliye edildi. Nefes alma zorluğu yaşayan altı kişi dahil sekiz kişi hastaneye başvurdu.

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İsveç'te Güvenlik Servisi merkezinde 'alışılmışın dışında' bir koku duyulması üzerine binada bulunan yaklaşık 500 kişi tahliye edildi. Başta kokunun kaynağının gaz kaçağı olabileceği düşünülse de binanın içinde ya da dışında gaz tespit edilmedi. Aralarında polis memurlarının da olduğu sekiz kişinin hastanede olduğu açıklandı. 

BBC'nin haberine göre, 'gizemli olayın' ardından polis, kokunun kaynağının ne olduğunu tespit etmek için inceleme başlattı. İsveç yerel basını, binanın çatısındaki sensörlerin 'fosgen' isimli gazı tespit ettiğini aktarsa da yetkililer bu haberleri doğrulamadı. Plastik ve tarım ilaçlarının yapımında kullanılan fosgen gazı, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kimyasal kaynaklı ölümlerin büyük bir kısmından sorumluydu. 

BİNA KISMEN TAHLİYE EDİLDİ
Acil durum servisleri, dün yerel saatle 12.30 sıralarında, başkent Stockholm merkezinin hemen dışında yer alan Solna'da bulunan Güvenlik Servisi'nden bir ihbar aldı. İhbarın ardından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olay yerinin yakınındaki bir otoyolun en yakın çıkışı kapatıldı ve binanın çevresi bariyerlerle çevrildi. Bina kısmen tahliye edildi.

Altı kişi nefes alma sorunu şikayetiyle hastaneye gönderildi, iki kişi de kendileri hastaneye başvurdu. Bu kişilerin arasında 'olay yerine geldiklerinde bir koku' olduğunu fark eden polis memurları da vardı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde de polis memurlarının gaz maskesi taktığı ve bir helikopterin bina çevresinde uçtuğu görüldü.

Bölgedeki binalarda yaşayanlardan pencerelerini kapatmaları istendi. Çocukların evde tutulması uyarısında bulunulurken, bariyerle çevrili alan içinde yaşayanlar evlerine gidemedi. Olay yerindeki çalışmalar saat 16.30'da sona erdi ve bariyerler kaldırıldı. 
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