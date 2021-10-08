Samanyolu Haber /Gündem / İşadamı Akın İpek’ten Melih Gökçek’e: Ben, çirkeflik yaparak cevap vermem! /08 Ekim 2021 11:17

İşadamı Akın İpek’ten Melih Gökçek’e: Ben, çirkeflik yaparak cevap vermem!

İşadamı Akın İpek’ten Melih Gökçek’e cevap vermek için basın açıklaması yapacak

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15 Temmuz’dan sonra gasp edilen 7 yıldızlı Angel’s Peninsula Oteli’nin Melih Gökçek’in gizli ortağı olan Durali Akpınar’a peşkeş çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından Melih Gökçek’i misafir olduğu evi soyan hırsızlara benzeten otelin asıl sahibi işadamı Akın İpek Cumartesi günü yeni açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

İşadamı Akın İpek, Cumartesi günü saat 11.00’da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında açıklama yapacağını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akın İpek, “Beni takip eden değerli insanlar; Melih Gökçek e cevabım biraz gecikti; Cumartesi sabahı, Türkiye saati ile 11:00 de huzurunuzda olacağım. Saygılar sunarım” dedi.
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