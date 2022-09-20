İşbirliği ve dayanışma çağrısı

Son dönemde Ege adalarının statüsü ve silahlandırılması ile mülteciler konusu başta olmak üzere birçok başlıkta gerilen Yunanistan-Türkiye ilişkileri uluslararası medyada da yer bulmaya devam ediyor.





Birleşmiş Milletler oturumu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili olarak yeni bir mesaj geldiği aktarıldı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda konuştu. Yunanistan-Türkiye arasındaki gerginliğe ilişkin de ifadeler kullanan Erdoğan, ''Yunanistan’dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, işbirliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz'' diye konuştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda konuştu. Yunanistan-Türkiye arasındaki gerginliğe ilişkin de ifadeler kullanan Erdoğan, ''Yunanistan’dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, işbirliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz'' diye konuştu.

İSRAİL İLE İLİŞKİNLER VE IRAK





YUNANİSTAN AÇIKLAMASI





''İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu karanlık tabloyu aydınlatabilmenin tek yolu uluslararası işbirliğini arttırmaktır. Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasını temin ettik. İstanbul Mutabakatı ikinci ayını doldururken sevkiyatın artmasını memnuniyetle izliyoruz.İstanbul Mutabakatı hayati önem arz eden meselelerde sonuç verdiğini kanıtlamıştır. Son günlerde yeniden alevlenen savaşın Ukrayna'nın bağımsızlığı talebiyle sonlanması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek, uygulunabilir bir diplomatik süreci meydana getirmemiz gerekiyor.Türkiye olarak İsrail ile ilişkilerimizi birleştirmeyi sürdürmekte kararlıyız.Irak'taki istikrarsız ortamı istismar eden terör örgütlerinin ülkemizi hedef alan eylemlerine asla müsaade etmiyoruz. Bu kürsüden daha öncede vurguladığım gibi; terörizmle mücadeleyi terör örgütleri arasında ayrımı reddeden bir işbirliği ile kazanabiliriz. Tüm terör örgütleriyle mücadelesini yıllardır devam eden Türkiye'nin müttefik ve dostlarından samimi işbirliği dayanışma beklemek en tabii hakkımızdır.Yunanistan’dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Kıbrıs meselesinde de adil bir sonuca ulaşılabilmesi için de KKTC ile yapıcı çaba sarf ettik. Uluslararası toplumu KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz.''