Samanyolu Haber /Ekonomi / İşçi ölüm raporu açıklandı /04 Eylül 2020 19:28

İşçi ölüm raporu açıklandı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi: Ağustos ayında en az 208 işçi iş cinayetinde öldü. Sekiz ayda 1306 işçi öldü. Ölenlerin yedisi çocuk işçiydi ve tarım ile metal işkollarında çalışıyorlardı.

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) iş cinayetlerine ilişkin raporunu açıkladı. Salgın döneminde işçi sınıfına karşı işlenen suçların arttığına dikkat çeken İSİG, “İşçi kırımına dur demeliyiz. Emeğin korunması yaşamın savunulmasıdır” çağrısı yaptı. İSİG’in raporuna göre yılın ilk 8 ayında yaşanan iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 114 işçi,
Şubat ayında ez 133 işçi,
Mart ayında en az 113 işçi,
Nisan ayında en az 221 işçi,
Mayıs ayında en az 165 işçi,
Haziran ayında en az 188 işçi,
Temmuz ayında en az 164 işçi
Ağustos ayında en az 208 işçi öldü.
2020 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde en az 1306 işçi öldü.

Ağustos ayında 16 kadın işçi, 192 erkek işçi öldü. Kadın işçi cinayetleri tarım, kimya, tekstil, ticaret, metal, sağlık ve genel işler iş kollarında gerçekleşti. Ölen işçilerin üçü sendikalı. Sendikalı işçiler eğitim, yol ve güvenlik işkollarında çalışıyordu. Yedi çocuk işçi can verirken, çocuk işçi cinayetleri tarım ve metal işkollarında gerçekleşti. Ağustos’ta 9’u Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i Nepalli ve 1’i Özbekistanlı olmak üzere 12 mülteci işçi öldü. Ölen işçilerden 61’i, 51 yaş ve üstü emekçiydi.

13 ölüm Manisa’da; 11’er ölüm Samsun ve Urfa’da; 10’ar ölüm Ankara ve İstanbul’da; 9 ölüm Diyarbakır’da; 8’er ölüm Adana ve Antalya’da; 7 ölüm Antep’te; 6 ölüm Bursa’da; 5’er ölüm Erzurum, Denizli, Hatay, İzmir, Ordu ve Tokat’ta; 4’er ölüm Ağrı, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ’da; 3’er ölüm Eskişehir, Mersin, Muğla, Sakarya’da; 2’şer ölüm Aksaray, Artvin, Aydın, Bingöl, Edirne, Erzincan, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Malatya, Mardin, Şırnak, Trabzon ve Van’da; 1’er ölüm Bayburt, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Arnavutluk, Azerbaycan ve Sırbistan’da yaşandı.
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