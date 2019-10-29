IŞİD’in yeni lideri Abdullah Kardaş’ın bilinmeyenleri

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin Amerikan operasyonuyla Suriye’nin Türkiye sınırına 5 kilometre mesafedeki bir bölgede öldürülmesinin ardından örgütün yeni lideri yine bir Iraklı olan Abdullah Kardaş oldu.





Independent Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Irak’ın Türkmen kenti Telaferli olan Kardaş aslında DEAŞ’ı iki yıldır fiilen yönetiyor.





DEAŞ’ın yayın organlarından Amak da geçtiğimiz ağustos ayında Bağdadi’nin yerini Kardaş’a bıraktığını duyurmuştu. Bağdadi’nin Musul’da bir hava bombardımanında aldığı yaralar nedeniyle eskisi gibi örgütte aktif olmaması Kardaş’ı daha da ön plana çıkardı.





Kardaş, selefinin yaraları iyileşmeye yüz tutmuşken ortadan kaldırılmasıyla “halifelik” postuna tam yetkiyle geçti.





Saddam’ın adamlarından





Saddam Hüseyin’in ordusunda teğmen rütbesinde görev yaparken ABD’nin Irak’ı işgali ve Bucca Cezaevi tecrübelerinin ardından daha da radikalleştiği düşünülen Kardaş, Bağdadi’den farklı olarak “muharip” bir IŞİD’li.





Kardaş, tıpkı örgütün askeri konsey üyelerinden biri olan Ebu Eymen Iraki gibi savaşa daha çok ağırlık vermeyi hatta bunun için fikri meseleleri ikinci plana koymayı düşünenlerden.





ABD’nin 2004’te Telafer’e yönelik gerçekleştirdiği askeri harekatta meydana gelen direnişin tam göbeğinde bulunan Kardaş, Sünni Türkmenlerin IŞİD’e katılmasını organize eden isimler arasında bulunuyor.





Üç Telaferli örgütün tepesindeydi





Kardaş, Ebu Ali el Türkmeni ve Ebu Müslim el Anbari ile örgütün Iraklı karakterini temsil eden ekibin bir üyesiydi. Her 3’ü de Telaferli olan bu isimlerden sadece Abdullah Kardaş hayatta kaldı.