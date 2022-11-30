'IŞİD lideri el-Kureyşi öldürüldü'

IŞİD sözcüsü, yayınladığı sesli bir mesajda "Müslümanların yeni halifesi" olarak tanımladığı liderlik rolüne Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi'nin atandığını duyurdu.



Grubun sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir, yayınladığı sesli mesajında ??Iraklı liderlerinin nasıl öldüğüne dair detay paylaşmadı.



Irak ve Suriye'de 'halifelik' ilan ettikten sonra yenilgiye uğratılan örgütün lideri Abubekir El Bağdadi Suriye'de 2019 yılında ABD operasyonunda öldürüldü.



Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubat ayında ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.