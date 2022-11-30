Tunus, son şampiyon Fransa'yı yendi ama elendi

Dünya Kupası D Grubu 3. Maçı unutulmaz tarihi bir sonuçla bitti. Tunus’la Fransa’nın karşılaştığı maçta gözler, grubun diğer maçı olan Avustralya-Danimarka’daydı. Avustralya-Danimarka karşılaşması golsüz geçilirken Tunus 58'da Wahbi Khazri'yle öne geçti. Bu sonuç Kuzey Afrika ekibini son 16'ya çıkarıyordu ancak Avustralya 60. dakikada golü bulunca Tunus yıkıldı. Bu sonuçla Tunus son dünya şampiyonu Fransa’yı yense de Dünya Kupası'na veda etti.











Son 16'ya yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki 3. ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geldi. Danimarka beraberliğinin ardından Avustralya'ya kaybederek 1 puanla son sırada olan Tunus, yıldızlar topluluğu rakibi karşısında galip olmayı başardı.









Zorlu maçın ilk yarısında çok iyi savunma yapan Tunus kalesini gole kapattı. İkinci devrede ise 58. dakikada Wahbi Khazri'yle skoru buldu. Tam bu sırada grubun diğer maçında Avustralya-Danimarka karşılaşması golsüz devam ediyordu. Bu senaryoda puanını 4 yapan Tunus son 16 bileti alacaktı. Ancak bu büyük sevinç çoksürmedi, Avustralya, Danimarka karşısında 60'ta golü buldu.









D Grubu'nda Fransa 6 puanla averajla lider, Avustralya 6 puanla ikinci, Tunus 4 puanla üçüncü ve Danimarka 1 puanla son sırada yer aldı.





KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR





8. dakika Tunus taç çizgisinin yakınından serbest vuruş kazandı. Khazri'nin ceza sahası içine ortaladığı topu Nader Ghandri ağlara gönderdi ancak ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

16. dakika Tunus takımı istediği golü bulabilirdi ama Mohamed Ali Ben Romdhane çektiği şut başarılı olmadı..

25. dakika savunma arkasına atılan pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Coman şutunu çekiyor ancak top yandan dışarı çıktı.

30. dakika sol kanatta gelişen Tunus hücumunda Mohamed Ben Romdhane kale önündeki Slimane'ye doğru ortaladı, Slimane kafa vuruşunu yaptı ancak topu kaleci kurtardı.

35. dakika ceza sahası dışı hafif sağ çaprazda topla buluşan Khazri çok sert vurdu ancak kaleci gole izin vermedi.

GOL!

58. dakika Fofana orta alanda topu rakibine kaptırdı, Khazri süratle ceza alanına girdi ve sağ köşeye yerden bıraktı. Tunus, Fransa karşısında 1-0 öne geçerek seyircileri sevince boğdu.

90+8. dakika | Griezmann golü buldu ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maç 1-0 bitti.



