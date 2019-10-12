IŞİD'lilerin tutulduğu hapishaneye bombalı araç saldırısı

Suriye Televizyonu'nun yerel muhabirlere dayandırdığı habere göre, Haseke'deki merkez hapishanesi bomba yüklü araç saldırısının hedefi oldu.







Bomba yüklü araç, hapishanenin El Leyla Meydanı'na bakan kısmının dış duvarında patlatıldığı bildirildi.





Olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, Sputnik'in aktardığı habere göre saldırıyı henüz üstlenen olmadı.





ANHA: HAPİSHANEDE IŞİD'LİLER TUTULUYOR





Rojava'dan yayın yapan ANHA'da yer alan habere göre ise Haseke'nin Xiwêran Mahallesi'nde yer aldığı belirtilen söz konusu hapishanede IŞİD'lilerin tutulduğunu yazdı.







