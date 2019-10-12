Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD'lilerin tutulduğu hapishaneye bombalı araç saldırısı /12 Ekim 2019 10:09

IŞİD'lilerin tutulduğu hapishaneye bombalı araç saldırısı

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Haseke'deki bir hapishaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

SHABER3.COM

Suriye Televizyonu'nun yerel muhabirlere dayandırdığı habere göre, Haseke'deki merkez hapishanesi bomba yüklü araç saldırısının hedefi oldu.

Bomba yüklü araç, hapishanenin El Leyla Meydanı'na bakan kısmının dış duvarında patlatıldığı bildirildi. 

Olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, Sputnik'in aktardığı habere göre saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ANHA: HAPİSHANEDE IŞİD'LİLER TUTULUYOR

Rojava'dan yayın yapan ANHA'da yer alan habere göre ise Haseke'nin Xiwêran Mahallesi'nde yer aldığı belirtilen söz konusu hapishanede IŞİD'lilerin tutulduğunu yazdı.


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