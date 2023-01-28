Samanyolu Haber /Gündem / İşkence sonucu ölen bebek toprağa verildi /28 Ocak 2023 13:02

İşkence sonucu ölen bebek toprağa verildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde vücudunda izmarit izleri tespit edilen ve ve işkence sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 2 yaşındaki bebek, son yolcuğuna uğurlandı.

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Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sonrasında evdeki 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmada evden 2 erkek ile kaçtığı belirlenen 3 çocuğun annesi olan Güler K. (27) ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de işkence sonucu hayatını kaybeden Murat bebeğe en acı veda! - Resim : 1

CEZAEVİNDEKİ BABA SON KEZ GÖRDÜ

Alınan örnekleri Antalya’ya gönderilen Murat bebek, otopsi işlemleri ardından dedesi tarafından teslim alındı. Sonrasında Murat bebeğin minik cesedi, gözyaşları içinde Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cezaevinde olan baba ise telefonla görüntülü arayarak çocuğunu son kez gördü.

DETAYLAR TÜYLER ÜRPETTİ

Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedenin, Antalya’dan gelecek olan detaylı Adli Tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan, Murat bebeğin ölü bulunduğu evin madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü.
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