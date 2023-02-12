Samanyolu Haber /Gündem / İskenderun’da yıkılan devlet hastanesiyle ilgili isyan ettiren rapor /12 Şubat 2023 19:04

İskenderun’da yıkılan devlet hastanesiyle ilgili isyan ettiren rapor

Hatay'da yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi Eski SSK binasının A bloğunun depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Hastanenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Hastane Tanıtım Sunumu'nda A Blok için 2012 yılında 'deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir' yazdığı görüldü.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Büyük felakette, İskenderun Devlet Hastanesi Eski SSK binasının A bloğu da yerle bir oldu. İçerisinde Cerrahi Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım ve Dahili Yoğun Bakım ünitelerinin bulunduğu blokta onlarca hasta ile sağlık çalışanı enkaz altında kaldı.

Depremin 7’nci gününde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında kalanların yakınları umutla bekliyor.


DEPREME DAYANIKSIZ RAPORU


İskenderun merkezinde 1968 yılında yapılan A bloğun 1992 yılında çalışma kapasitesinin arttırıldığı öğrenildi. Hastanenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Hastane Tanıtım Sunumu’nda A Blok için 2012 yılında ‘deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir’ yazdığı görüldü.


“HASTALARIN AŞAĞI DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK”

Hemşire eşi Sevda Sertkol’un (42) hastane enkazında kaldığı belirten Nafi Sertkol (46), “Eşim deprem günü kalp damar cerrahisinde nöbetçi hemşireydi. Deprem olduğunda 3 çocuğumla evimden sağ salim çıktık. Eşime ulaşamadım. Hastaneye geldiğimizde hastanenin yıkıldığını gördük. Geldiğimizde hastaların aşağı düştüğünü gördük. Kendi imkanlarımızla yaralıları güvenli yere götürüp, tedavi ettirdik” dedi.


“BUGÜNE KADAR NEDEN ENGELLENMEDİ”

Umutlu olduğunu dile getiren Sertkol, “Merdiven boşluklarına ulaştık. Ama ne yazık ki 7’nci gününde bu seviyeye gelebildik. Bu bina çok eskiydi. İskenderun’un ilk hastanelerinden. Depreme dayanıksız raporu varmış. Bugüne kadar neden engellenmedi? Bu resmen cinayete teşebbüs. Umutlarımız devam ediyor. Umutlarımızın devam edebilmesi herkesin çalışması lazım” diye konuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İskenderun’da yıkılan devlet hastanesiyle ilgili isyan... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı: "Tasmalı köpek..."

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı:

Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"

Habertürk'te depremzede isyanı:

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:24